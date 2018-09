Økt salg i august

Økt salg av biler og møbler har ført til at både varekonsumet og omsetningsvolumet steg fra juli til august. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjøp av biler og drivstoff steg 13,6 prosent i august, og trakk varekonsumet opp 2,2 prosentpoeng. Dette bidro sterkt til at varekonsumet steg 2,8 prosent fra juli til august. SSB bedyrer at dette må sees i sammenheng med en tilsvarende sterk nedgang i juli.