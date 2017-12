Økt pågang ved krisesenter

Krisesenteret for Molde og omegn har det siste året opplevd større pågang sammenlignet med tidligere år. Nestleder ved krisesenteret, Anita Fjørtoft, forteller at det har vært økning både når det gjelder antall saker, personer og overnattingsdøgn. Hun tror noe av grunnen er nye lokaler som har gitt større kapasitet, og lavere terskel for å ta kontakt.