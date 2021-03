Økt interesse for yrkesfag

Ungdommer som søker seg til vidergående skole ser ikke ut til å være redd for å søke seg til yrkesfag som hatt store utfordringer under koronakrisa. Det sier kompetansesjef i fylkeskommunen Kariann Flovikholm. Årets søkertall er offentliggjort, og andelen som søkte yrkesfag som førstevalg i Møre og Romsdal økte med fire prosentpoeng. Flovikholm synes det er kjempeflott at ungdommen tenker langsiktig.