Økt forståelse for rassikring

Bevisstheten om behovet for rassikring har økt kraftig blant sentrale politikere de siste ti årene. Det sier lederen i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling (Sp). I går hadde de møter med Samferdselsdepartementet og Storingets transportkomite. Følling mener store rasulykker som i Jølster og i Gjerdrum bidrar til å skape økt forståelse for rassikring. Klimaendringene vil gjøre situasjonen enda mer utfordrende i fremtiden, sier hun. Før påske legger regjeringen frem Nasjonal transportplan. Behovet for rassikring er beregnet til 70 milliarder kroner.