Økt behov for matkasser i Ålesund

Behovet for matkasser til trengende i julen, øker. I fjor ble det levert ut 40 matkasser i Ålesund, mens det i år er et behov på over 60. – Det er tragisk at behovet er så stort, når vi snart bikker 2020, sier Cecilie Sæther fra Hjelpegruppa i Ålesund. De trengende mottar også varer som kunder på matbutikker, har kjøpt og lagt i handlevogner ved kassene. – Da jeg tømte handlevogner i går, så jeg at det var smekkfullt. Det kommer godt med, sier Sæther.