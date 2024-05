Økning i tilfeller av melanom og hudkreft

I 2023 ble det registrert 2967 nye tilfeller av føflekkreft og 3059 tilfeller av hudkreft i Norge i 2023, altså drøyt 6000 tilfeller til sammen og på nivå med rekordåret 2022. Det viser den siste årsrapporten fra Kreftregisteret, FHI.

Ratene for antall tilfeller per 100.000 innbyggere ligger nå på 49,5 og 50,5 for Norge totalt.

Ser man på statistikken per fylke, er det 36 tilfeller av melanom og 38 tilfeller av hudkreft per 100.000 innbyggere i Møre og Romsdal. Dette er altså under landsgjennomsnittet.

Oversikten viser også at det har vært en endring sammenlignet med snittraten for femårsperioden 2019–2023. Tilfeller av melanom har økt med 13 prosent fra 32, mens tilfeller av hudkreft har økt med 54 prosent fra 25.

– Det er lett å tenke at det er de plassene med mest sol, som også har flest hudkrefttilfeller. Men det kan jo også være slik at plasser med mindre sol, som Vestland og Møre og Romsdal, er mer ute når det først er sol, eller kanskje de reiser til Syden og blir solbrent der, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross i en e-post til NTB.