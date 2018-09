Økning i norsk fiskefilet

Eksporten av norske fileter til Storbritannia har i år økt med 67 prosent. Årsaken er at fish and chips markedet vil ha stadig mer ferdige fileter som er fryst om bord kort tid etter de har blitt fangst. Mer enn 30 prosent av torsk og hyse som selger i Storbritannia kommer fra norske fiskebåter. Ti britiske stjernekokker er i dag med tråleren Ramoen fra Vartdal på tur for å lære mer om norsk fiskeri.