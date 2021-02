Øker med over 30 ansatte i år

Firmaet MMC First Process som produserer fiskebehandlingsutstyr, må i løpet av året oppbemanne med over tretti nye ansatte. Firmaet som har base på Digerneset og på Mjølstadneset i Fosnavåg, opplever en kraftig ordrevekst, som gjør at de søker etter nye ansatte. Det skjer i en tid der mange må permittere. Daglig leder Petter Leon Fauske sier de er veldig ydmyke over at de er i en slik situasjon.