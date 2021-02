Øker busskapasiteten i byene

Fylkeskommunen setter inn ekstra busser i de tre største byene i fylket for å hindre spredning av den engelske utgaven av koronaviruset. Seksjonsleder Jepser Wiig sier det er spesielt utfordrende i Ålesund og at de derfor nå leier inn turbusser for å øke kapasiteten i rushtida. Kommuneoverlegene i de tre byene ønsker også å fordele reisende på flere avganger.