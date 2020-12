Øker beredskapen til oransje nivå

Kristiansund kommune har økt beredskapsnivået til nest høyeste nivå, på bakgrunn av det pågående utbruddet ved Atlanten videregående skole og situasjonen på Heidrun-plattformen. Det opplyser kommunen i en pressmelding. Totalt er nå 38 personer smittet som direkte følge av smitteutbruddet ved Atlanten videregående skole. Kristiansund kommune har så langt tatt imot en smittet fra Heidrun-plattformen, men det er varslet at det kommer flere i løpet av dagen. Det er også varslet et større antall personer fra Heidrun som kommer inn til Kristiansund for å gå i karantene. Kristiansund kommune samarbeider godt med Equinor om situasjonen på heidrun, og kommunen har fått en representant fra Equinor inn i kriseledelsen, opplyser kommunen.

