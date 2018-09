Økende interesse for kammermusikk

Det er økende interesse for kammermusikk, og denne uka er Sunnmøre kammermusikkfestival i gang. Tidligere i dag var det øvinger til den store åpningskonserten i Volda, nå i kveld. – Det har vært betydelig stigning i publikumstallene, som er en tendens vi håper skal fortsette, sier Gunnar Stave, styreleder for Sunnmøre kammermusikkfestival. Festivalen blir avviklet for niende gang.