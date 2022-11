Økende fastlegemangel til tross for flere leger

Møre og Romsdal har 28 403 listeplasser uten fast lege, viser ei foreløpig telling.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen forklarer at det ikke telles mennesker, men listeplasser.

Hun sier legemangelen er bekymringfull fordi fastlegen har en så viktig funksjon i helsevesenet.

Og helsedirektør Bjørn Guldvåg mener at en svekket kommunal allmennlegetjeneste kan gå utover de mest sårbare pasientene, gi økt sosial ulikhet i helse og forverring av sykdom.

Et økende antall mennesker står uten fastlege til tross for at det er blitt flere leger. En viktig grunn er at fastlegene har redusert listene sine for å få ned arbeidspresset, heter det i ei pressemelding fra Helsedirektoratet.