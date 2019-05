Ohi herjet da Molde tok sterk seier

Ohi Omoijuanfo scoret to mål da serieleder Molde vant 2–1 på bortebane mot Haugesund søndag kveld. Scoringene var spissens fjerde og femte for sesongen, og sørget for Molde-seier på en vrien bortebane. Dermed beholder romsdalingene serieledelsen. Avstanden ned til Bodø/Glimt er på tre poeng.