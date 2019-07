Ohi blir i Molde

Molde-toppscorar Ohi (Omoijuanfo) har blitt lenka vekk frå klubben sommaren, ein halv sesong etter at han kom til Molde. Men til NRK seier Ohi at det no er bestemt at han blir i alle fall ut sesongen. - Eg blir. Det er for tidleg å gå. Eg trivest her og har lyst til å oppleve Europa og eit eventuelt seriegull – om vi klarer å ta det, seier Ohi. Han har scora ti seriemål og eitt mål i Europa så langt i år.