Også Tolaas i tvil

Fleire av fylkestingspolitikarane slit med å lande på om dei skal røyste for eller mot Nordøyvegen i fylkestinget tysdag. Det gjeld også Gerda Tolaas frå Senterpartiet. – Eg er framleis usikker og har mange spørsmål. Derfor kjem eg til å bruke gruppemøta måndag godt, seier Tollaas til NRK søndag kveld. Ho ønskjer ikkje at Nordøyvegen skal gå utover skulane i fylket, men vil også sjå alle tala i saka før ho konkluderer. – Eg har ikkje låst meg til eit standpunkt, seier Tolaas, som møter som vara for Geir Inge Lien. Fylkestinget startar måndag, men røystinga om Nordøyvegen er lagt til tysdag.