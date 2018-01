Også kommunen sa ja

Formannskapet i Rauma sa i dag ja til å gå inn med 2,1 millioner kroner i Norsk Tindesenter. Tindesenteret har behov for økt kapital, etter et skattekrav fra Skatt Midt. I går sa fylkesutvalget ja til at fylket også skal gå inn med 2,1 millioner. Tindesentetet er uenig i skattekravet, og vil anke avgjørelsen.