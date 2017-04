Offshoregigantens siste generalforsamling

– Jeg åpner denne generalforsamlingen med litt vemod. Det blir den siste i selskapets historie, sa styreleder Sverre Andreas Farstad i ettermiddag. Nå er sammenslåingen mellom Farstad Offshore og Solstad Offshore formelt vedtatt.

Farstad understreket at de siste månedene har vært en vanskelig periode for dem som har drevet et av verdens største offshorerederi gjennom mange år. Noe mer ville han ikke si i dag.

Farstad Shipping, historisk oversikt Ekspandér faktaboks 1956: Etablering av Sverre Farstad & Co 1959: Første skip: Malmskipet M/S Farland

1974: Selger siste oljetanker og er klar for satsing offshore

1975: Kjøper to ankerhåndteringsfartøy

1981: Kraftig inntektsvekst. 12 norske skip i arbeid med 200 ansatte

1983: Betydelig overkapasitet i Nordsjøen. Laveste ratenivå siden begynnelsen av 70-tallet

1986: Farstad kjøper det meste av Wilhelmsens offshoreflåte.

1988: Norske skip stenges ute fra britisk sektor i Nordsjøen

1989: Farstad blir størst i Nordsjøen etter kjøp av 10 skip

1994: Oppkjøpskamp om selskapet. Tyrholm&Farstad vinner kampen.

1995: Ratene i Nordsjøen stiger til historisk høyt nivå. Farstad-familien kjøper seg kontroll for å hindre at utlendinger overtar.

1996: Verdien av Farstad Shipping AS passererer en milliard kroner. Farstadfamilien kontrollerer over 55 prosent av aksjene.

2015: Skip legges i opplag og selges

2016: Ansatte blir oppsagt. 375 stillinger forsvinner.

2017: Farstadfamilien mister kontrollen over selskapet. Milliardærene John Fredriksen og Kjell Inge Røkke slår sammen Farstad, Solstad og Deep Sea Supply til Solstad Farstad. Planen er å legge hovedkontoret til Skudeneshavn på Karmøy. Selskapet blir verdens fjerde største offshore supplyskipselskap.

Nå går prosessen videre og i begynnelsen av juni skal fusjonen være gjennomført. Det nye offshorerederiet Solstad Farstad etableres i Skudeneshavn med Lars Peder Solstad som administrerende direktør.

Bekymring for en framtid uten rederier

Flere er nå bekymret for framtida til det som kalles den maritime klyngen på Nordvestlandet. Når et så stort rederi forsvinner betyr det mye også for annen maritim næring i regionen.

– Rederiene har vært navet i denne næringen. Alt fra eiere til folk ombord i båtene setter premisser for utstyrsleverandørene. Det er en rekke komponenter som skal inn i disse båtene, og utviklingen av nye produkter har skjedd i et nært samarbeid mellom designere, mannskap og utstyrsleverandører, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet, mener de store rederiene har stor politisk påvirkningskraft, og at det er en viktig grunn for at Nordvestlandet bør kjempe for å beholde flest mulig av dem. Foto: Frode Berg / NRK

Hun er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse og har hatt spesielt fokus på maritim sektor og jobbet tett på næringslivet i flere år. Når styringen av Farstadrederiet nå forsvinner ut av fylket, frykter hun at samarbeidet på tvers i næringen kan bli utvannet.

Rederiflytting rammer studietilbudet

– Det finnes sterke miljøer også lenger sør som kan bygge seg opp, og ta opp konkurransen med bedriftene på Nordvestlandet. Det er selvfølgelig muligheter for at møringene fremdeles kan vinne konkurransen om kontraktene selv om tyngdepunktet for rederivirksomheten flytter seg sørover, men på lengre sikt kan samarbeidet bli utvannet og til slutt forvitre helt, sier Fet.

Som viserektor ved NTNU i Ålesund har hun allerede fått merke det som skjer. I år har søkertallene både til nautikk og skipsdesign gått ned. Det gjør henne urolig. Annik Magerholm Fet ser dette som signaler fra et marked preget av usikkerhet.

– Mange av søkerne våre kommer fra Møre og Romsdal. Disse ungdommene tar nå innover seg den usikkerheten som finnes i bransjen og velger nye yrker. Jeg tror oljeprisen vil øke igjen, men før det skjer kan vi oppleve at leverandørindustrien styrkes der rederiene ligger, sier Fet.

Styreleder Sverre A. Farstad ledet sin siste generalforsamling i Farstad Shipping. Foto: Frode Berg / NRK

Fet påpeker at Farstad Shipping har vært viktig for utviklingen av utdanningssystemet i fylket både når det gjelder bruk av simuleringsteknologi og samarbeid om andre deler av utdanningssystemet.

– Vi er avhengig av dette samarbeidet for å gi et studietilbud som er godt tilpasset behovet i næringslivet, sier Fet.