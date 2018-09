Offentleggjer planane onsdag

Sjukehusbygg offentleggjer onsdag korleis dei ser for seg at det nye sjukehuset på Hjelset i Molde skal bli realisert, etter at anbodskonkurransen blei avbroten i sommar. Kommunikasjonssjef i selskapet Betonmasthæhre, Per Anders Muri, seier til NRK at dei vil søkje om kompensasjon for arbeidet dei har lagt ned i anbodsprosessen.