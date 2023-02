I gata i Ålesund står bygårdeigaren og ser på det nymåla bygget han eig.

Men utgiftene blei større enn han venta. Då han sette opp stillas som tok halve breidda på fortauet, måtte han ut med 5500 kroner i fortausleige til kommunen. Sjølv om det er han som eig fortauet.

– Vi forstår jo at kommunen treng inntekt. Vi veit at dei er på konkursens rand, men dette synest eg var over streken, seier Oddbjørn Søvik.

Det var Bypatrioten som først fortalde historia.

Slik såg det ut då bygget skulle renoverast. Stillaset tok halve fortauet. Foto: privat

Døgnpris for fortauet

Ålesund kommune innførte leigeavgift av fortau etter at fleire andre norske byar har gjort det same.

Steven Bendal avdelingsingeniør i Ålesund kommune seier at fortauet er regulert til offentleg trafikkareal.

Steven Bendal, avdelingsingeniør i Ålesund kommune. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Når folk opplever det som at dei må leige sitt eige fortau, kan eg forstå at det oppfattast urimeleg. Men dette er ein pris for bandlegging av arealet, seier Bendal.

Det betyr at ein må betale ein sum per kvadratmeter som er stengt kvart døgn arbeidet føregår. Målet er at perioden med stengt fortau skal vere minst mogleg.

Har ansvar for snørydding

Søvik meiner at fortauet var fullt brukbart for gåande i perioden han hadde stillas. Både folk med barnevogner og rullestol kom seg forbi.

Han har eigd bygardar i Ålesund sidan 80-talet og har ikkje opplevd å måtte betale for fortauet under vedlikehaldsarbeid før.

– Eg eig jo fortauet og skal både halde det ved like og rydde snø. Det er spesielt at eg skal betale til kommunen utan at dei gir noko tilbake, seier Søvik.

Oddbjørn Søvik synest det er merkeleg at kommunen krev gebyr, når det er han sjølv som eig fortauet. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Bygget han eig saman med sønene sine blei reist opp att etter brannen i 1904 og er bygd i den særeigne jugendstilen. Desse husa er spesielt verna i Ålesund og treng mykje oftare vedlikehald enn andre bygg. Dermed må han ofte bruke stillas.

– Det kostar mykje å halde ved like desse husa. Vi har gjort mykje omfattande med nye vindauge og tak etter forskriftene, seier Søvik. Han meiner kommunen burde ha fjerna avgifta.