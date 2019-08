Øby tilbake

Olav Øby er igjen klar for Kristiansund BK. Øby kommer fra KFUM, og har signert en kontrakt med klubben ut 2020. Øby spilte for KBK høsten 2017, da på utlån fra Sarpsborg '08. Sportslig leder i KBK, Kenneth A. Leren, sier til klubbens nettside at Øby tilfører energi både på og utenfor banen, og at han er en type spiller som går foran i krigen og løfter garderoben.