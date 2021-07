Observert rekordtidlig

Pukkellaksen er observert rekordtidlig i flere elver i Møre og Romsdal. Pukkellaksen er en svartlistet fiskeart som opprinnelig hører hjemme i Stillehavet. Fisken har kommet til Norge etter at den ble satt ut i russiske elver på 60-tallet. Statsforvalteren opplyser at det kan bli et storstilt fiske i enkelte elver, og at det allerede har blitt gitt ekstra løyve noen steder.