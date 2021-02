Obligatorisk arbeidsgiver-kurs

Bærdyrkere i fylket har nettopp gått et landsdekkende, obligatorisk kurs i det å være god arbeidsgiver. Bakgrunnen er dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidere hos enkelte grøntprodusenter på Østlandet i fjor. Arbeidsgiverkurset er arrangert etter avtale mellom landbruksorganisasjoner og staten. Talsperson for grøntprodusentene i Bondelaget, Audun Skjervøy, sier kurset var viktig for å være bevist på gode arbeidsforhold.