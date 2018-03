Nytt utdanningssystem

Helseføretaka må i langt større grad enn før ta inn over seg at dei blir utdanningsinstitusjonar. Det framgår av ei orientering som styret i Helse Midt-Noreg får komande veke. Det er systema for utdanning av spesialistlegar som er under utvikling, og mykje av opplæringa skal skje lokalt. Helse Midt-Noreg kritiserer det nasjonale prosjektet for lite framdrift og har frykta svekka omdømme om omlegginga får ein vanskeleg start. Helse Midt-Noreg har difor blant anna oppretta ei eige prosjekt som skal få fart på omlegginga i regionen og som skal sikre at helseføretaka blir godkjende som utdanningsinstitusjonar for legespesialistar.