Nytt ulovlig innkjøp

I sakspapirene til møtet i havnestyret i Ålesund på mandag kommer det frem at Ålesund havn har gjort flere ulovlige innkjøp i forbindelse med arbeid på Flatholmen. Det skriver Sunnmørsposten. I januar avslørte avisa at Ålesundregionens havnevesen hadde gjort innkjøp av en entreprenør til en verdi av 1,6 millioner kroner uten at de hadde vært konkurranseutsatt. I sakspapirene kommer det frem at beløpet er enda høyere, og er på 2,2 millioner kroner. En gjennomgang styret har hatt viser ifølge avisa at Ålesund havn også har kjøpt tjenester til en verdi av 600.000 kroner av Ålesund Elektro AS. Disse har heller ikke vært konkurranseutsatt. Havnefogden vedgår i sakspapirene at rutinene har vært for dårlig.