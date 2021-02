Nytt tilfelle av mutert virus

Ålesund kommune opplyser fredag at én ny person i kommunen har fått påvist den engelske varianten av koronavirus. Vedkommende testet positivt på koronavirus 10. februar, og prøven ble da sendt til Folkehelseinstituttet for sekvensering. Vedkommende var nærkontakt til en person fra Sula kommune, og det er mistanke om at også denne personen er smittet med mutert virus.

De berørte kommunene ber folk ha få nærkontakter i vinterferien.