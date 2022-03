Nytt system skal reinse røyra for smitte

Kristiansund sjukehus håpar no å kunne bli kvitt legionellasmitten som har skapt vassproblem på sjukehuset i over ti månader. Etter at smitten blei oppdaga i mai, har drikkevatn blitt kjøpt inn på flasker, medan dusjar og servantar har fått ekstra filtrering. Eit nytt system kjem snart på plass og skal reinse røyra for smitte, trur seksjonsleiar for eigedomsdrift Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Ola Hermund Grønset