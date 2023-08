Nytt styrtregnvarsel for deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet

Det er sendt ut et nytt styrtregnvarsel på gult nivå for deler av Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal tirsdag ettermiddag og kveld. – Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 millimeter per time, ifølge meteorologene.