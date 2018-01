Nytt styre i Helse Midt-Noreg?

Det kan bli endringar i styret i Helse Midt-Noreg i morgon, melder Trønder-Avisa. Ifølgje kalenderen til Helse- og omsorgsdepartementet skal det haldast føretaksmøte for helseregionane i forkant av den årlege sjukehustalen til helseminister Bent Høie i morgon. Ifølgje Trønderavisa skal det her først oppnemnast nytt styre. Deretter skal det nye styret få sitt offisielle oppdrag. Trønder-Avisa hevdar at både styreleiar Ola Strand (bildet) og fleire andre styremedlemer kjem til å gå av.