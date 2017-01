Fagskolestyret i Møre og Romsdal har sagt ja til å starte et kjemi-prosessteknikk tilbud ved Fagskolen i Kristiansund kommende skoleår.

Skal styrke skolen

Leder i fagskolestyret, Bjarne Elde, sier at det er et nytt studietilbud som vil styrke Fagskolen i Kristiansund, og gjøre den enda mer attraktiv.

Lederen i Fagskolestyret, Bjarne Elde, sier tilbudet skal styrke Fagskolen i Kristiansund Foto: Gunnar Sandvik / NRK

-Vi er sikre på at dette er et utdanningstilbud som etter fullført utdanning, gir en attraktiv kompetanse for det regionale og det nasjonale næringslivet, sier Elde i en pressemelding.

Rektor ved fagskolen, Marit Bjerkestrand sier i den sammen meldingen at hun er glad for at fagskolestyret har sagt ja til å starte tilbudet, og sier målet er at studiet skal komme i gang kommende skoleår.

Skolen tilbyr fra før utdanning innen kjemi, maritime utdanninger, petroleumsteknologi og helse- og oppvekstfag. For å komme inn på Fagskolen må du enten ha fagbrev eller svennebrev fra videregående skole eller minst 5 års relevant yrkeserfaring.

.