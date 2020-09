Nytt smittetilfelle i Surnadal

Ein ny person har testa positivt for koronasmitte i Surnadal. Det opplyser kommunen. Torsdag fekk ein person i kommunen påvist covid-19 og ein rekke personar har blitt testa etter dette. Det nye smittetilfelle er knytt til den pågåande smittesporinga. – Det er ein vaksen person i same krets som no har fått påvist smitte, så dette smittetilfellet påverkar ikkje smittesporinga, opplyser kommunen som framleis venter på fleire testsvar.