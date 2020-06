Nytt smittetilfelle i Sula

Sula kommune meldte i går om at ett nytt barn har testet positivt for Covid-19. Barnet var allerede i karantene og smitteveiene er kjente. Totalt er det nå femten smittede i Sula. Etter smitteutbruddet i Sula i slutten av mai var 78 personer satt i karantene. Deriblant to skoleklasser og en barnehageavdeling.