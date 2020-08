Nytt smittetilfelle i Ørsta

Ørsta kommune opplyser at ein person har testa positivt for covid-19. Vedkomande har gjennomført karantene etter innreise frå eit karantenepliktig land. – Trass ingen symptom, valde vedkomande å teste seg for sikkerheits skuld, opplyser kommunen. Tre nærkontaktar, som heller ikkje har hatt symptom, er i karantene og vil bli testa i dag.