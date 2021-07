Nytt smittetilfelle i Kristiansund

Det er oppdaget et nytt smittetilfelle i Kristiansund. Vedkommende har vært på Oppdal. Det er foreløpig noe uklart hvor smitten kommer fra, men det dreier seg om innenlandssmitte, skriver kommunen i en pressemelding. Smittevernteamet har satt sju personer i karantene. Det er to nærkontakter med symptomer. Den smittede er delvaksinert og har milde symptomer. Dette smittetilfellet har et visst potensiale for videre smitte, noe som vil bli avklart i løpet av de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.