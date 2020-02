Nytt skred ved Eikesdalsvannet

Politiet fikk klokka 12:46 melding om at det er gått et nytt skred over fylkesvei 6012 mellom Eikesdalen og Øverås. Skredet er gått ved Sira ved nordenden av Eikesdalsvannet. Veien er fortsatt stengt og politiet opplyser at det nå vil bli sendt geolog til stedet som vil undersøke det nye skredet. Ny vurdering av om veien kan åpnes vil tas etter dette.