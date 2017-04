Nytt samarbeid for Nordic Light

Fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund har inngått et samarbeid med to fotofestivaler i Sverige og i Finland, og et fotokunstmagasin. De skal hjelpe unge fotografer til å etablere seg på den internasjonale kunstscenen og få praksis som kurator. – Vi håper dette vil skape sterkere møteplasser mellom unge fotografer og deres publikum, sier Ingunn Strand, daglig leder i Nordic Light. Søknadsfristen er 1. juni.