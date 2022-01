Nytt ras stenger veg i Molde

Brannmannskap er no ute for å stenge vegen mellom Eidsvåg og Eresfjord i Molde kommune, det melder 110-sentralen i Møre og Romsdal. Det skal ha gått eit ras over vegen. Ifølge Vegtrafikksentralen ligg det stein og jordmassar i vegen.