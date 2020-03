Nytt politisk parti

Lørdag 29. februar 2020 ble Industri- og næringspartiet (INP) stiftet på Vemork i Rjukan. Finn Arne Follestad fra Volda ble valgt som fylkesleder for Møre og Romsdal. Partiet kaller seg er et sentrumsorientert moderat parti. Etter nærmere to års forberedelser ble signering av stiftelsesdokumentet gjort på skuddårsdagen. INP vil blant annet jobbe for å hindre en begrensning av olje- og gassnæringen og bedre rammevilkår for næringslivet.