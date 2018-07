Nytt parti i Nye Ålesund

Ei gruppe med lang erfaring frå lokalpolitikk og fylkespolitisk verksemd har stifta Pensjonistpartiet Nye Ålesund. Partiet vil arbeide for betre kår for eldre, men også oppvektsvilkåra for komande generasjonar, og etablering av nye arbeidsplassar. Interimsstyret består av leiar Nils Petter Sjøholt (t.v.), Arnstein Eide og Asbjørg Giskemo.