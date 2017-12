Nytt opplag for den fjerde boka

Siste bok ut i slektskrøniken til Edvard Hoem, «Liv andre har levd», trykkes knappe to uker etter lanseringen opp i et nytt opplag. Det melder forlaget. Den fjerde boka om slåttekar Nesje og etterkommerne hans er nå trykket i 45.000 eksemplar. Opplaget for de fire bøkene er nå til sammen på 280.000.