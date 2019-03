Nytt opera- og kulturhus

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er no sendt over til Kulturdepartementet. I første omgang vart Kristiansund kommune bedt om å skalere ned kostnaden. – Det har vore ein krevjande prosess, men vi opplev at alle aktørar i prosjektet har vore med på å finne gode løysingar som har gjort at vi har kutta mykje, seier kultursjef Eigunn Stav Sætre. Operaens hovudsal er halde ved lag i den nye søknaden.