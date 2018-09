Nytt NM-gull til Lundanes

Olav Lundanes har sikret seg et nytt NM-gull på langdistanse i orientering. Det er fjerde gang ålesunderen vinner NM-gull på denne distansen. - Det var et veldig bra løp i et utrolig fint terreng, sa Olav Lundanes til orientering.no etter å ha løpt inn til suveren seier på Vegårshei.