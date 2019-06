Nytt møte om autopass

Prosjektleiar i Autopass for ferjer, Dag Hole, arbeider framleis for ei felles ordning for fylkesferjene. Nyleg vedtok Vestlandsrådet å utsette innføringa av ordninga til nyttår. Hole vedgår at det har skapt utfordringar, og Vegdirektoratet har bede vestlandsfylka om eit ekstraordinært møte for å få avklart situasjonen rundt bruk av autopass på fylkesferjene.