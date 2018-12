Nytt mediehus i Volda

«Expo» vann konkurransen om nytt mediehus ved Høgskulen i Volda. Bak forslaget står totalenpreprenøren PEAB/K Nordang AS. – Det nye bygget vil vere eit løft både for medieutdanningane og campus generelt, seier fungerande høgskuledirektør Per Halse. «Expo» tar vare på mellom anna nærleik mellom viktige mediefunksjonar, meiner utvalet som har vurdert dei fire innsende forslaga.