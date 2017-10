Nytt liv for Antonbua

Sp-ordførar Odd Helge Gangstad i Midsund er optimist på ei framtidig løysing for Antonbua. Det har vore strid om den over 100 år gamle sjøbuda i mange år. Naustet like ved er rive, sentrumsområdet skal bli bygd ut og Antonbua skal bli oppgradert. Det er sett i gang ein arkitektkonkurranse, og første jurymøtet er i morgon. Gangstad tror Antonbua får ny fasade og nytt tak, men at mest muleg blir bevart med skifertak og same front som i dag.