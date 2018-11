Nytt kriterium i anbodskonkurransar

Bøndene på Nordmøre vil at lokal berekraft skal inn som kriterum når det blir lyst ut anbod. Tine-bøndene tapte nylig eit anbod på å levere meierivarer til kantiner og institusjonar i 11 nordmørskommuner. Talsmann Vegard Smenes meiner lokal verdiskapning må telle ved slike innkjøp. Han viser til at dersom lokale bedrifter vel lokale bønder, så blir det ein vinn- vinn situasjon. Om bøndene tener meir, blir færre gardsbruk lagt ned. Dette bidrar igjen til at dei held kulturlandskapet ved like, til nytte for det lokale næringslivet.