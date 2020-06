Nytt krav om stopp på Haramsøya

Nei til vindkraft på Haramsøya krev i eit brev til statsråd Tina Bru at anleggsarbeidet blir stoppa med ein gong. Dei viser til Stortingsvedtaket før helga, der det blei bede om ein gjennomgang av gamle vindkraftkonsesjonar for å sjå om dei er i tråd med energi- og forvaltningslovene. Dei peiker og på at siste høyringsrunde ikkje er ferdig behandla