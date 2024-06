Nytt i Uka blir lagt ned

Styret i Media Vest AS varsler at de legger ned den annonsefinansierte gratisavisen Nytt i Uka. Annonseinntektene har over tid vært sterkt nedadgående og selskapet står i en krevende økonomisk situasjon, skriver selskapet i en pressemelding. Sunnmørsposten AS kjøpte 100 % av aksjene i Media Vest AS i januar 2021. Nytt i Uka vil gi ut sin siste papirutgave 26. juni.