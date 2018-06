Nytt hinderløp for Grøvdal

Karoline Bjerkeli Grøvdal gjorde sin første 3000 meter hinder under skandaleløpet på Bislett hvor kvinnene løp tre runder med ett for høyt hinder. Tjalve-løperen løp inn til 9.29,94, som er et stykke bak hennes norske rekord på 9.13,35. Men tiden var faktisk nest beste tid av en europeer i år. Nå skal hun prøve å bedre tiden under Diamond League i Paris.