Nytt Havila-oppdrag

Havila Shipping med base i Herøy har leigd ut fartøyet Havila Harmony for ein periode på tre år. Avtalen med Reach Subsea opnar og for at avtalen kan bli utvida med eitt eller to år. Før skipet blir sett i arbeid skal det via Gran Canaria, der det blir utført planlagt vedlikehald og klargjering.