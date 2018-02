Nytt godt kvartal for Polaris Media

Mediekonsernet Polaris Media hadde et driftsresultat på 42 millioner kroner i fjerde kvartal, marginalt opp fra samme periode i fjor. Annonseinntektene faller. For hele 2017 leverte selskapet et driftsresultat på 159 millioner kroner, opp fra 120 millioner kroner i 2016. Mediekonsernet trekker fram mediehusene Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og iTromsø, samt Polaris Trykk Trondheim, som de som har levert god resultatfremgang i 2017.